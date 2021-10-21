Ученый рассказал, из чего будет состоять белорусская вакцина от коронавируса

, - сказал ученый.Специалист отметил, что на данный момент основная задача вакцин - это снижение тяжелых случаев заболевания и снижение летальности. По его мнению, все существующие на рынке вакцины с этим хорошо справляются., - подчеркнул директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.