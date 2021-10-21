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Ученый рассказал, из чего будет состоять белорусская вакцина от коронавируса

Об этом директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров рассказал в эфире программы «Дословно» на телеканале «Мир.24».  

Фото: БЕЛТА

- Белорусская вакцина будут инактивированная, а не векторная. При ее создании мы руководствовались тем, что инактиврованная вакцина содержит убитый вирус, он лишен патогенных свойств. К примеру, векторная вакцина мРНК-овая заточена под один фрагмент антигена. Это не значит, что они менее безопасны, но наличие полного вируса дает полный спектр всех вирусных белков, и ответ иммунной системы идет на все белки в той или иной степени. Это очень важно, потому что если один белок изменяется, есть другие более стабильные, которые меньше подвержены мутагенезу. В перспективе инактивированные вакцины при резких мутациях вируса могут оказаться более эффективными. Также у белорусского препарата, как и у Спутника V, будет четыре способа очистки. Вирус будет очищен полностью самыми разными методами, - сказал ученый.

Специалист отметил, что на данный момент основная задача вакцин - это снижение тяжелых случаев заболевания и снижение летальности. По его мнению, все существующие на рынке вакцины с этим хорошо справляются. 

- Белорусская вакцина будет однокомпонентная, но, скорее всего, будет две инъекции. Один и тот же компонент будет вводиться с интервалом в 1-2 месяца. Возрастных показателей у препарата, вероятно, не будет. Он будет максимально безопасен и предназначен для всех слоев населения. Все смогут им привиться, - подчеркнул директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.
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