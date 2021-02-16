Секрет – в переплетениях атмосферных течений планеты, пояснил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев. Его слова передает РИА Новости.
Ученый рассказал, что разнообразие цветов Юпитеру придают атмосферные течения. Они схожи с теми, что есть на Земле. Разница в том, что на «полосатой» планете таких ячеек циркуляции много.
«Поэтому планета такая полосатая, ведь каждое из течений идет в разные стороны, а на их границах образуются завихрения, подобные земным циклонам и антициклонам», – уточнил Кораблев.
Он также добавил, что наиболее известное завихрение Юпитера – Большое красное пятно. Оно устойчиво, что отличает его от циклонов на нашей планете. Время жизни Большого красного пятна насчитывает сотни лет.
Фото: pixabay.com
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Ученый объяснил, почему мы видим Юпитер полосатым
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