Ученый назвал болезнь, которая может помочь выработать иммунитет к коронавирусу

Определенным иммунитетом к COVID-19 могут обладать люди, переболевшие лихорадкой денге, сообщает РИА Новости.
Профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис соотнес данные по коронавирусу в мире с географией вспышек лихорадки денге и пришел к выводу, что последняя замедляет темпы распространения COVID-19.
– Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2, – сказал он.
Как пишет агентство Reuters, ученый предполагает, что люди смогут получать определенный уровень иммунитета к коронавирусу благодаря прививке от лихорадки денге. Правда, для этого надо, чтобы выводы его исследования подтвердились.
Фото: pixabay.com
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