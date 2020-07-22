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Ученые заявили о мощной "астероидной бомбардировке" Земли и Луны 800 миллионов лет назад

Японские астрономы нашли на фотографиях лунной поверхности с японского зонда "Кагуйя" приметы того, что примерно 800 млн лет назад Луна и Земля пережили серию ударов астероидов, чья совокупная масса была в 30–60 раз больше, чем у метеорита, погубившего динозавров. Об этом говорится в журнале Nature Communications.

Фото: pixabay.com

"Мы изучали относительно свежие лунные кратеры, чей диаметр составляет около 20 км. Оказалось, что сразу восемь из 59 этих объектов образовались фактически одновременно, что произошло примерно 800 млн лет назад. Мы предполагаем, что породившая их "астероидная бомбардировка" была вызвана разрушением крупного небесного тела, прародителя астероида Эулалия и его свиты", – пишут исследователи.

По текущим представлениям планетологов, Земля и другие планеты Солнечной системы постоянно подвергались ударам астероидов и комет на первых этапах их существования в ходе так называемой "поздней тяжелой бомбардировки". В эту эпоху, которая началась примерно 4,1 млрд лет назад и закончилась через 400 млн лет, возникли почти все крупные кратеры на Земле, Марсе, Меркурии и Луне, известные сегодня, информирует ТАСС.

В последующие эпохи частота подобных столкновений упала практически до нуля, и за последующие 3 млрд лет Земля пережила лишь несколько столкновений с достаточно крупными малыми небесными телами, чьи следы и последствия падения сегодня активно изучаются геологами и палеонтологами. Их поиски крайне осложнены тем, что поверхность Земли непрерывно меняется под действием тектоники и эрозии.

Японские астрономы под руководством Кентаро Терады, профессора университета Осаки, придумали остроумный подход для того, чтобы обойти подобные проблемы и детально изучить всю историю столкновений Земли с астероидами, обратив внимание на ближайший к нам относительно крупный космический объект – Луну.

На ее поверхности нет потоков воды и ветра, способных разрушить древние кратеры, а ее недра полностью остыли в первый миллиард лет после формирования спутницы Земли. Луна расположена на небольшом расстоянии от Земли, из-за чего она должна столь же часто, с поправкой на разницу в массе и размеры, оказываться "жертвой" космических ДТП, сталкиваясь с астероидами и кометами.

Руководствуясь этой идеей, планетологи проанализировали детальные фотографии лунной поверхности, которые собирал зонд "Кагуйя" во время его работы на орбите спутника Земли, пытаясь оценить частоту падения крупных астероидов в разные эпохи существования нашей планеты и Луны.

Ученых интересовали кратеры "средних" размеров, чей диаметр составлял от 10 до 20 км. Такие воронки, как предполагают исследователи, должны были возникать, если на Луну падали астероиды диаметром в 10–13 км, похожие по размерам на тот объект, который погубил динозавров. В общей сложности астрономам удалось найти 59 подобных кратеров, возникших относительно недавно по меркам астрономии.

Изучив число и размеры мелких кратеров внутри них, Терада и его коллеги вычислили возраст этих воронок. К их большому удивлению, сразу восемь из них, в том числе кратеры Лоуэлла, Коперника и Саха, возникли фактически одновременно, около 800–700 млн лет назад, когда на Земле начался второй глобальный ледниковый период, после завершения которого началось развитие многоклеточной жизни.

Проанализировав расположение этих кратеров и их размеры, астрономы пришли к выводу, что они возникли в ходе длительной и массивной "бомбардировки" Земли обломками крупного небесного тела, породившего астероид Эулалия и другие объекты, вращающиеся по схожей орбите внутри главного пояса астероидов.

Учитывая разницу в размерах Земли и Луны, это означает, что огромное количество обломков этого тела, чья совокупная масса составляла около 44 трлн тонн, упало в то время на нашу планету. Их падение, как предполагают ученые, могло растопить значительные объемы льда и послужить одной из причин завершения ледниковой эры.

В пользу этого, в частности, говорит то, что концентрация фосфора в морских осадочных породах этой эпохи стала значительно выше, чем в предыдущие геологические эры, что хорошо объясняется попаданием большого количества материи астероидов-хондритов в замороженный или частично растопленный Мировой океан. Его приток, как и завершение оледенения, должны были способствовать зарождению сложной многоклеточной жизни, заключают Терада и его коллеги.
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