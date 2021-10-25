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  2. Ученые заявили, что вейпы начинают разрушать легкие в течение первой недели использования

Ученые заявили, что вейпы начинают разрушать легкие в течение первой недели использования

Использование вейпов негативно сказывается на здоровье легких, причем пагубные последствия начинают проявляться уже в течение первой недели курения. Об этом в эфире программы "Жить здорово" сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.


По словам врача, ошибочно считать, что вейп безопасен, поскольку в нем не происходит нагревание табака и нет смол.

– Как выяснилось, вейпы поражают легкие даже быстрее и активнее, чем курение сигарет. В России описаны случаи тяжелейших состояний у подростков при разрушении и поражении легочной ткани, – обратил внимание Андрей Продеус.

– Более того, сейчас в Международную классификацию болезней вносится болезнь вейперов под специальным названием, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Опасные последствия от курения вейпов настигают пациентов быстро.

– Пагубные последствия от использования вейпов наступают в течение недели, – резюмировал Андрей Продеус.

Фото: pixabay.com
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