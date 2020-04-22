Ученые заявили, что планета Дагон у звезды Фомальгаут никогда не существовала

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, — заявил Андраш Гаспар, планетолог из университета штата Аризона в Тусоне (США).Фомальгаут — одно из самых молодых и ярких светил, расположенных относительно недалеко от Земли. Он удален от Солнечной системы всего на 25 световых лет и представляет собой крупную желтую звезду. Ее масса примерно в 2,3 раза выше, чем у Солнца, а диаметр — в 1,9 раза. При этом Фомальгаут в десятки раз ярче нашего светила и горячее его на три тысячи градусов Кельвина.В 2008 году астрономы из университета Калифорнии в Беркли (США) объявили об открытии крупной планеты в диске из газа и пыли, окружающем Фомальгаут. Их выводы были быстро подвергнуты критике, так как другие группы ученых не смогли увидеть этот мир, Фомальгаут b, и подтвердить факт его существования.В 2012 году телескоп Hubble и ряд наземных обсерваторий получили новые фотографии Фомальгаута, которые еще раз заставили астрономов поменять мнение. Более того, в 2017 году Международный астрономический союз присвоил ей официальное имя, Дагон, сделав ее "тезкой" аккадского божества, связанного с мореплаванием и сельским хозяйством.Гаспар и его коллеги выяснили, что это решение Международного астрономического союза было преждевременным, анализируя архивные снимки Hubble и относительно новые фотографии "Дагона", полученные в 2014 году.Изначально ученые пытались понять, почему эта планета, предположительно не уступающая по размерам Юпитеру, обладает относительно малой массой, и как возникло кольцо из пыли, окружающее Дагон и растянувшееся на всю его предположительную орбиту.Для ответа на эти вопросы планетологи из университета Аризоны сравнили между собой снимки Фомальгаута и Дагона, полученные 14—16 лет назад, а также в 2010—2014 годах, уже после присвоения ему статуса планеты. Их простое сопоставление раскрыло сразу несколько крайне странных свойств этого небесного тела, не совместимых с подобным званием.Во-первых, ученые обнаружили, что размеры Фомальгаута b быстро росли с каждым годом, а при этом сама "планета" становилась все менее яркой и заметной на снимках Hubble. В 2014 году, как отмечает Гаспар, она полностью пропала со всех фотографий, став невидимой для инструментов орбитальной обсерватории.Более того, когда ученые вычислили ее скорость движения, они обнаружили, что скорость движения Дагона резко выросла, а направление его полета никак не совпадало с тем, как проходит его предполагаемая орбита. Все это, как отмечают исследователи, абсолютно не характерно для любых мыслимых планет.С другой стороны, все подобные аномалии можно объяснить тем, что Дагон представляет собой кольцо из пыли, возникшее в результате столкновения двух крупных астероидов или "зародышей" планет, присутствовавших внутри кольца из пыли и льда. Это произошло, как предполагают ученые, ровно в тот момент времени в 2004 году, когда за Фомальгаутом начал наблюдать Hubble.Данный катаклизм привел к образованию плотного облака из множества мелких обломков и пыли, которое начало постепенно расширяться. Со временем оно рассеялось до такой степени, что это скопление материи стало невидимым для Hubble, что объясняет как увеличение размеров Дагона, так и его странную траекторию движения. Все это говорит о том, что такой планеты никогда не существовало, заключают ученые.