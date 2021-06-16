Ученые из Йельского университета (США) сделали вывод, что простуда может защитить человека от заражения коронавирусом, сообщает Daily Mail.
Ранее специалисты выяснили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому они попытались узнать, уместно ли это в случае с COVID-19.
Эксперты уточнили, что из-за провоцирующего простуду вируса у заболевшего активизируется иммунный ответ, который может предотвратить и заражение COVID-19. Предполагается, что данное открытие позволит в будущем найти более эффективные способы лечения коронавируса.
Иммунный ответ происходит на ранней стадии болезни и представляет собой реакцию стимулированных интерфероном генов, которые не дают вирусу размножаться в организме.
В рамках исследования специалисты вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а затем еще и коронавирусом. После контакта с первым патогеном активизировалась иммунная система, что остановило распространение SARS-CoV-2.
Ученые предупреждают, что на поздних стадиях заболевания такая терапия опасна, потому что высокий уровень интерферона может чрезмерно стимулировать иммунную систему и привести к осложнениям коронавируса.
Фото: pixabay.com
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Ученые выявили неожиданный способ защиты от COVID-19
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