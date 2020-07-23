Ученые выявили наиболее сильные антитела к коронавирусу

Американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые позволяют существенно улучшить состояние больного COVID-19 на ранних стадиях, а также предотвратить риск заражения. Об этом сообщили в медицинском центре Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке.





Согласно распространенным данным, ученые при работе с несколькими пациентами, больными COVID-19, смогли выделить антитела, которые, по их утверждению, являются к настоящему моменту наиболее действенными в борьбе с коронавирусом.

Антитела выделены при работе с тяжело болевшими пациентами, иммунная система которых выработала более сильную ответную реакцию, передает ТАСС. По словам исследователей, эти антитела могут быть воспроизведены в виде лекарства. Препарат, как предполагается, можно будет применять для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях болезни, а также для профилактики.

Ученые подчеркивают, что создание препарата на основе антител занимает меньше времени, чем создание вакцины или обычного лекарства.