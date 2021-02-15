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Ученые выяснили происхождение кометы, которая уничтожила динозавров

Американские астрофизики провели расчеты и выяснили, какой объект столкнулся с Землей в конце мелового периода, вызвав катастрофу, в ходе которой вымерли динозавры и погибли почти три четверти видов растений и животных, живших тогда на Земле. И они утверждают, что это был не астероид, пишет РИА Новости.

Фото носит иллюстративный характер

Ученые из Гарвардского университета провели статистический анализ и гравитационное моделирование, доказав, что с Землей столкнулся не астероид, а комета, происходящая из облака Оорта на краю Солнечной системы. Согласно словам исследователей, ее сбило с курса гравитационное поле Юпитера. Это направило комету к Солнцу, приливная сила которого разорвала ее на части. Одна из таких частей и столкнулась в итоге с нашей планетой.

Данная гипотеза также лучше объясняет состав ударного тела. Доказательства, найденные в различных кратерах, предполагают следующее: объекты, которые их породили, имели примитивный состав, соответствующий углистым хондритам. Это достаточно нетипичный состав для астероидов главного пояса астероидов, который располагается между орбитами Юпитера и Марса. Однако долгопериодические кометы как раз в основном состоят из углистых хондритов.

Фото: pixabay.com
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