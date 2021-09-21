Ученые выяснили причину разрушения библейских городов

Археологи, ведущие раскопки на территории древнего ближневосточного города Телль-эль-Хаммам, установили, что город был разрушен почти до основания в 1650 году из-за взрыва над ним гигантского ледяного метеорита, аналогичного тому, что взорвался в 1908 году в районе Подкаменной Тунгуски в России, сообщает РИА Новости.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Город бронзового века Телль-эль-Хаммам был расположен на территории современной Иордании – на юге Иорданской долины к северо-востоку от Мертвого моря.
Изначально в качестве причин разрушения города рассматривались извержение вулкана, землетрясение, пожар или военные действия. Но это не подтвердилось.
Ни одно из перечисленных событий не могло создать температуру, при которой плавятся металл, сырцовые кирпичи и глиняная посуда.
Новое исследование, в котором участвовала большая группа специалистов различного профиля из США, Канады и Чехии, помогло прояснить, что тогда произошло. Авторы считают, что катастрофа была связана со взрывом над городом ледяного метеорита.
Механизм был тот же, что и у тунгусского события. По расчетам исследователей, огненный шар образовался на высоте около 4 километров над землей, а мощность взрыва в тысячу раз превышала силу взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Практически сразу весь город загорелся. Через несколько секунд на него обрушилась мощная ударная волна, которая разрушила все постройки, а люди и животные были просто разорваны на куски.
Примерно через минуту ударная волна и пламя взрыва достигли библейского города Иерихона, расположенного в 22 километрах к западу от Телль-эль-Хаммама. Стены Иерихона рухнули, и город сгорел дотла.
Для восстановления полной картины произошедшего в течение 15 лет велись раскопки. По их результатам ученые построили компьютерную модель взрыва, которая базируется на параметрах известных столкновений с космическими телами и ядерных взрывов.
Авторы предполагают, что катастрофа в Телль-эль-Хаммаме стала основой библейской притчи о гибели городов Содома и Гоморры. Библия описывает разрушение городов, расположенных недалеко от Мертвого моря, на которые упали камни и огонь с неба, от пожаров поднялся густой дым, а все жители городов погибли.
Фото: Tall El Hammam excavation project