Ученые выяснили причину разрушения библейских городов

Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.Город бронзового века Телль-эль-Хаммам был расположен на территории современной Иордании – на юге Иорданской долины к северо-востоку от Мертвого моря.Изначально в качестве причин разрушения города рассматривались извержение вулкана, землетрясение, пожар или военные действия. Но это не подтвердилось.Ни одно из перечисленных событий не могло создать температуру, при которой плавятся металл, сырцовые кирпичи и глиняная посуда.Новое исследование, в котором участвовала большая группа специалистов различного профиля из США, Канады и Чехии, помогло прояснить, что тогда произошло. Авторы считают, что катастрофа была связана со взрывом над городом ледяного метеорита.Механизм был тот же, что и у тунгусского события. По расчетам исследователей, огненный шар образовался на высоте около 4 километров над землей, а мощность взрыва в тысячу раз превышала силу взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Практически сразу весь город загорелся. Через несколько секунд на него обрушилась мощная ударная волна, которая разрушила все постройки, а люди и животные были просто разорваны на куски.Примерно через минуту ударная волна и пламя взрыва достигли библейского города Иерихона, расположенного в 22 километрах к западу от Телль-эль-Хаммама. Стены Иерихона рухнули, и город сгорел дотла.Для восстановления полной картины произошедшего в течение 15 лет велись раскопки. По их результатам ученые построили компьютерную модель взрыва, которая базируется на параметрах известных столкновений с космическими телами и ядерных взрывов.Авторы предполагают, что катастрофа в Телль-эль-Хаммаме стала основой библейской притчи о гибели городов Содома и Гоморры. Библия описывает разрушение городов, расположенных недалеко от Мертвого моря, на которые упали камни и огонь с неба, от пожаров поднялся густой дым, а все жители городов погибли.Фото: Tall El Hammam excavation project