Ученые выяснили, при какой температуре гибнет новый коронавирус

Для проведения исследования были использованы клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса, полученным от пациента из Германии, такие данные содержатся в исследовании на сайте bioRxiv.

Группа французских ученых из университета Прованса в ходе эксперимента выяснила, что коронавирус полностью умирает при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.

Сначала эксперты нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа, но поняли, что после такого воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться. Однако часовой нагрев до 60 градусов является стандартным протоколом дезактивации вируса, применяемым в большинстве лабораторий, где исследуют анализы пациентов. При этом полностью дезактивировать коронавирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Сообщается, что для проведения исследования ученые использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса, полученным от пациента из Германии. Инфицированные клетки помещали в две пробирки: одну с чистой средой, другую — с белками животного происхождения, имитируя реальные, а не стерильные условия. В итоге после стандартной процедуры нагрева штаммы вируса в чистой среде оказались полностью дезактивированы, однако в нестерильных образцах некоторые из них сохранились.

Ученые считают, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для уничтожения образцов с низкой вирусной нагрузкой, однако для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить. Авторы эксперимента отметили, что результаты их исследования должны поспособствовать выбору наиболее подходящего протокола дезактивации вируса для предотвращения угрозы заражения медперсонала, напрямую работающего с образцами.