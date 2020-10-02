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  2. Ученые выяснили, какой продукт снижает риск развития болезни Паркинсона

Ученые выяснили, какой продукт снижает риск развития болезни Паркинсона

И многие из нас употребляют его ежедневно. Это кофе, пишет РИА "Новости".


К выводу, что кофе может снизить риск развития Паркинсона даже у тех, кто генетически предрасположен к данному заболеванию, пришли американские неврологи. Они провели исследование, в рамках которого сравнили содержание кофеина в крови больных Паркинсоном и здоровых людей. Также они проследили за выработкой различных веществ в организме при усвоении кофеина, уточняет EurekAlert.

Согласно результатам исследования, у испытуемых с болезнью Паркинсона концентрация кофеина в организме была на 76% ниже, чем у здоровых людей.

Пока что ученые не уверены, что кофе точно поможет избежать Паркинсона, и намерены изучать открытую ими связь продукта с болезнью дальше. Однако полученные результаты неврологи называют многообещающими.

Фото: pixabay.com
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