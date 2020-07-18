Исследователи из Эдинбургского университета и Института биологии старения Макса Планка в Германии рассказали, почему некоторые люди стареют быстрее, сообщает Eurekalert.
Отмечается, что команда установила десять областей генома, которые связаны с продолжительностью жизни. В исследование вошла также оценка состояния здоровья около 60 тысяч долгожителей.
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В результате специалисты выяснили, что нормальный уровень железа в крови помогает сохранить молодость.
Было установлено, что гены, которые участвуют в метаболизме железа в крови, также отвечают и за более высокую продолжительность жизни без болезней.
Кстати, отрицательно на здоровье сказывается как дефицит, так и чрезмерное количество микроэлемента.
«Наши выводы о метаболизме железа объясняют, почему чрезмерно высокие уровни богатого микроэлементом красного мяса в рационе провоцируют у людей болезни сердца», – отметили медики.
Подчеркивается, что работа в данном направлении еще ведется.
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Ученые выяснили, как уровень железа в крови связан со старением
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