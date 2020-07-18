Ученые выяснили, как уровень железа в крови связан со старением

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Отмечается, что команда установила десять областей генома, которые связаны с продолжительностью жизни. В исследование вошла также оценка состояния здоровья около 60 тысяч долгожителей.В результате специалисты выяснили, что нормальный уровень железа в крови помогает сохранить молодость.Было установлено, что гены, которые участвуют в метаболизме железа в крови, также отвечают и за более высокую продолжительность жизни без болезней.Кстати, отрицательно на здоровье сказывается как дефицит, так и чрезмерное количество микроэлемента., – отметили медики.Подчеркивается, что работа в данном направлении еще ведется.