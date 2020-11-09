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Ученые рассказали, как не переедать во время стресса

В условиях пандемии COVID-19 многие сталкиваются со стрессом, тревогой, страхом и фобиями. Перечисленное может привести к пищевому расстройству и лишнему весу, сообщает РИА Новости

Фото: medicina.ua

Стресс часто способствует снижению аппетита и отказу от еды. Эксперимент подтвердил, что грызуны, которых ввели в состоянии стресса, худели. Но когда им предлагали высококалорийную пищу, они начали ей злоупотреблять – так же, как и люди. Специалисты Университета Эмори проверили это на выросших в неволе самках макак-резусов. Определили: подчиненные особи, которых в группе подвергали наказаниям, в отличие от доминантных ели больше и чаще, в результате чего полнели.

Опросили и людей. Оказалось, что тех, кто заедает стресс, больше, чем тех, кто теряет аппетит во время сильных переживаний. Однако и люди, пребывающие в депрессии и потерявшие интерес к еде, не смогли отказаться от сладкого или жирного. Ученые называют такую пищу «успокаивающей едой», которая лечит раны и поднимает настроение. 

Переедание объясняется химическими реакциями в организме. Когда человек в опасности, в отделах мозга выделяются гормоны стресса. Здесь роль играет кортизол, повышающий аппетит. Вот почему после перенесенных страданий организм требует «вкусной» награды. Это естественный механизм снижения стресса и ему подвержены многие.

Ученые из США и Китая считают: для того чтобы не злоупотреблять пищей в стрессовых ситуациях, прежде всего необходим здоровый ночной сон. Эксперты проанализировали анкеты 235 жителей КНР, которые подвержены регулярному стрессу на работе. Скопившийся негатив у них зачастую оборачивался нездоровым ужином. А вот если высыпаться, стресс переносится легче и необходимость переедать в вечернее время пропадает. 

Ученые из Медицинской школы Джона Хопкинса выяснили: в условиях стресса выше всего риск переесть во второй половине дня. Чтобы этого не случилось, нужно обеспечить себе здоровые перекусы в течение дня (например, яблоки, орехи, злаки). Контролировать прием пищи помогает ведение журнала еды. Не нужно бежать к холодильнику как только ловите себя на мыслях о еде. Лучше сперва спросить себя: действительно ли это чувство голода? Потом подождать пять минут и выпить стакан зеленого чая или мате, которые снижают уровень стресса в организме. Перекусом на ночь может стать небольшая порция рыбы или черешни – они богаты веществами, помогающими уснуть. 

Психологи советуют бороться не со следствием, а с причиной, то есть  не допускать или снижать стресс. Здесь хороши медитация, физические упражнения и поддержка близких. 
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