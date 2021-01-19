Обнаружены симптомы, по которым можно определить, есть ли у человека COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
Британские ученые из Anglia Ruskin University (ARU) узнали, как определить коронавирус по глазам. Воспаление органов зрения, зуд и светобоязнь могут говорить о наличии вируса в организме.
Зуд, воспаление и непереносимость света характерны для других заболеваний: к примеру, для конъюнктивита. Но эксперты установили, что дискомфорт в глазах может наблюдаться и на начальной стадии заражения коронавирусом.
Тремя наиболее частыми глазными симптомами, с которыми сталкивались участники исследования, были светобоязнь (18%), боль в глазах (16%) и зуд в глазах (17%). При этом 81% опрашиваемых сообщили, что у них появились проблемы с глазами в течение 14 дней после проявления других симптомов COVID-19. У 80% симптомы сохранялись менее двух недель.
Отмечается, что светобоязнь может возникнуть не только от яркого солнечного света, но и от экрана смартфона, компьютера и даже от огня в камине. Ученые выяснили, что дискомфорт в глазах при коронавирусе появляется также у слепых людей. Дело в том, что в сетчатке расположены чувствительные клетки, которые реагируют на свет, в результате чего у человека возникает ощущение жжения или покалывания.
Фото: pixabay.com
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Ученые выяснили, как определить коронавирус по глазам
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