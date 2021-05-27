Ученые выяснили, как коронавирус мог попадать из крови в мозг

Биологи выяснили, что коронавирус нового типа может заражать клетки стенок мелких кровеносных сосудов и дестабилизировать барьер между мозгом и остальным организмом. Именно благодаря этому SARS-CoV-2 может проникать внутрь нервной системы, пишут исследователи в статье на bioRxiv.
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"На срезах мозга погибших пациентов мы обнаружили, что вирус попал в мозг только тех больных, перициты которых вырабатывали много белка ACE2, который SARS-CoV-2 использует для заражения клеток. Гибель этих клеток дестабилизирует барьер между кровеносной системой и мозгом, что позволяет вирусу проникать внутрь него", – пишут исследователи.
Коронавирус нового типа поражает клетки не только в легких, но и в слизистой оболочке носа, пищеводе, кровеносных сосудах и сердце. Эта особенность вируса объясняет, почему многие заболевшие теряют обоняние, испытывают нарушения в работе пищеварительной и кровеносной систем.
Выяснилось также, что COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе мозга, в том числе помрачение сознания, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей. Причина этого может крыться в том, что вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа в качестве своеобразных "ворот" для проникновения в мозг и распространения по нервной системе.
В новом исследовании биологи под руководством профессора Лундского университета Кристиана Пьетраса определили еще один возможный канал проникновения коронавируса в мозг человека. В ходе работы они изучали срезы мозга шести пожилых жителей Швеции, которые погибли от болезни.
В последние дни жизни часть этих пациентов страдала от характерных нарушений сознания, поведения и памяти, которые обычно происходят при проникновении SARS-CoV-2 в мозг. Пьетрас и его коллеги попытались выяснить, как вирус проник в их нервную систему, обработав мозг и связанные с ним сосуды и другие ткани тела светящимися антителами, которые могут соединяться с молекулами белка ACE2.
Оказалось, что множество подобных рецепторов было на поверхности перицитов – особых клеток соединительной ткани, которые есть в стенках многих мелких кровеносных сосудов мозга. Ученые давно предполагают, что перициты играют важную роль в поддержании целостности так называемого гематоэнцефалического барьера (ГЭБ).
Он представляет собой особую ткань, которая пропускает через себя только питательные вещества, отходы жизнедеятельности, небольшие сигнальные молекулы и некоторые типы иммунных клеток. ГЭБ защищает мозг от большинства известных инфекций и многих токсинов, а нарушение его целостности часто приводит к самым тяжелым последствиям для пациента.
Ученые предполагают, что коронавирус может напрямую дестабилизировать этот барьер, заражая и уничтожая перициты. В пользу этого, в частности, свидетельствует то, что Пьетрас и его коллеги нашли следы вируса внутри мозга только тех пациентов, клетки сосудов которых вырабатывали много молекул ACE2. Следовательно, чем больше этого белка содержалось в перицитах, тем сильнее были выражены нарушения в работе сознания и памяти пациентов.
В ближайшее время ученые планируют выяснить, смогут ли лекарства, применяемые для восстановления работы ГЭБ после ишемии и инсультов, предотвратить проникновение инфекции в мозг. Они надеются, что эти опыты помогут понять, как можно предотвратить развитие долгосрочных нейрофизиологических последствий заражения SARS-CoV-2.
ТАСС обращает внимание на то, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться с осторожностью.
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Ученые выяснили, как коронавирус мог попадать из крови в мозг
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