Ученые выяснили, как долго CОVID-19 сохраняется в организме

– уточняется в тексте исследования, размещенного на сайте Research Square.По словам экспертов, коронавирус широко распространяется в организме, даже когда человек переносит заболевание легко или бессимптомно.Вместе с тем серьезных воспалений вне легких ученые не обнаружили.– подчеркнули исследователи.Как уточняет агентство Bloomberg, независимые эксперты пока не проверили эту информацию.