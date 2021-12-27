Ученые выяснили, как долго CОVID-19 сохраняется в организме

Вирус SARS-CoV-2 может проникнуть во многие органы тела человека, в том числе сердце и мозг, и сохраняться там более шести месяцев. Это следует из результатов исследования ученых из национальных институтов здравоохранения (NIH) США, которые изучили биоматериалы 44 человек, умерших от коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
"Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", – уточняется в тексте исследования, размещенного на сайте Research Square.
По словам экспертов, коронавирус широко распространяется в организме, даже когда человек переносит заболевание легко или бессимптомно.
Вместе с тем серьезных воспалений вне легких ученые не обнаружили.
"Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей", – подчеркнули исследователи.
Как уточняет агентство Bloomberg, независимые эксперты пока не проверили эту информацию.