Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на зрение

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Исследователи попросили людей, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, заполнить анкету и указать, какие симптомы у них были до заболевания и уже при наличии COVID-19.Анализ показал, что боль в глазах была у многих опрошенных. 16% сообщили об этой проблеме как об одном из своих симптомов. Только 5% заявили, что они ощущали это и ранее. 18% людей сообщили, что страдают от светобоязни (светочувствительности) и назвали это одним из своих симптомов. Из 83 респондентов 81% сообщили о проблемах с глазами в течение двух недель после появления других симптомов COVID-19. Из них 80% сообщили, что их проблемы со зрением наблюдались менее двух недель. Наиболее распространенными симптомами в целом были усталость (страдали 90% респондентов), лихорадка (76%) и сухой кашель (66%).- объяснила ведущий автор исследования профессор Шахина Пардхан, директор Института исследований зрения и глаз в Ару.