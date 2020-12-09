В исследовании ученых из английского университета Раскина (ARU) говорится, что воспаленные глаза могут указывать на наличие в организме коронавируса, пишет Медицина и наука.
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Исследователи попросили людей, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, заполнить анкету и указать, какие симптомы у них были до заболевания и уже при наличии COVID-19.
Анализ показал, что боль в глазах была у многих опрошенных. 16% сообщили об этой проблеме как об одном из своих симптомов. Только 5% заявили, что они ощущали это и ранее. 18% людей сообщили, что страдают от светобоязни (светочувствительности) и назвали это одним из своих симптомов. Из 83 респондентов 81% сообщили о проблемах с глазами в течение двух недель после появления других симптомов COVID-19. Из них 80% сообщили, что их проблемы со зрением наблюдались менее двух недель. Наиболее распространенными симптомами в целом были усталость (страдали 90% респондентов), лихорадка (76%) и сухой кашель (66%).
- Данное исследование стало первым в изучении глазных симптомов, указывающих на конъюнктивит при коронавирусе. Важно, чтобы эти проблемы были включены в список возможных симптомов COVID-19. Мы утверждаем, что воспаление глаз должно заменить конъюнктивит - важно отличать его от симптомов других типов инфекций, таких как бактериальные инфекции, которые проявляются в виде слизистых выделений или песка в глазах, - объяснила ведущий автор исследования профессор Шахина Пардхан, директор Института исследований зрения и глаз в Ару.
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Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на зрение
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