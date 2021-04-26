Ученые выяснили, как часто хозяева передают коронавирус собакам

Эпидемиологи выяснили, что у значительного количества собак, принадлежащих переболевшим COVID-19 американцам, есть либо антитела к коронавирусу нового типа, либо следы болезни. Ученые обнаружили их более чем у 25% домашних животных. То есть вирус передается собакам от людей достаточно часто, пишут исследователи в статье на bioRxiv.
Фото: pixabay.com
"В подобных ситуациях у собак часто проявлялись видимые признаки болезни. Если в доме было сразу нескольких носителей SARS-CoV-2, это увеличивало шансы собак заразиться", – пишут исследователи.
Коронавирус нового типа может заражать не только человека, но и многих других млекопитающих. Среди последних макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. Инфекция действует на этих животных почти так же сильно, как и на человека.
Особый интерес для ученых представляют собаки, кошки и норки. Они не только заражаются чаще остальных известных животных, но и могут передавать вирус от одного животного к другому. При этом норки могут передавать его и человеку. Поэтому эпидемиологи изучают, как вирус поражает животных и как у зараженных животных протекает болезнь.
В новом исследовании ученые под руководством профессора университета штата Вашингтон Петера Рабиновича выяснили, что собаки переболевших COVID-19 жителей штатов Айдахо и Вашингтон довольно часто заражались коронавирусом.
Все исследованные люди живут в достаточно больших семьях, у каждого было по несколько домашних животных. Ученых интересовало, как часто зараженные члены семьи передавали коронавирус собакам и какие факторы влияли на распространение SARS-CoV-2 внутри жилых помещений.
Чтобы узнать это, эпидемиологи сразу после обнаружения COVID-19 у одного из членов семьи собирали образцы биологических жидкостей не только у людей, но и у всех домашних животных. Впоследствии эпидемиологи отслеживали новые случаи заражения и изучали обстоятельства, при которых происходила передача вируса.
Оказалось, что, вопреки некоторым предыдущим исследованиям, собаки очень часто заражались от больных хозяев и испытывали видимые симптомы болезни. В среднем это происходило в 25% случаев. Однако среди собак, которые редко покидали пределы квартиры и спали на одной кровати с больными хозяевами, зараженных было больше.
Кроме того, в организме примерно половины собак ученые обнаружили следы антител к SARS-CoV-2 – несмотря на то, что у значительной части из них не было видимых признаков болезни, а в их мокроте и других биологических жидкостях не было следов вирусной РНК.
По словам исследователей, все это говорит, что коронавирус передается от людей к собакам достаточно часто, а вызываемая им инфекция проходит у этих животных почти так же, как у человека. Рабинович и его коллеги считают, что это нужно учитывать как при борьбе с текущей эпидемией, так и при возможных повторных вспышках SARS-CoV-2.
ТАСС обращает внимание на то, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.
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Ученые выяснили, как часто хозяева передают коронавирус собакам
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