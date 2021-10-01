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  2. Ученые выяснили, что лесные пожары в Австралии поставили под угрозу 11 видов пчел

Ученые выяснили, что лесные пожары в Австралии поставили под угрозу 11 видов пчел

Исследователи утверждают, что два вида пчел нужно перевести в категорию тех, которым угрожает вымирание, а еще девять – в категорию уязвимых, передает ТАСС.

Снимок носит иллюстративный характер

«Мы выяснили, как лесные пожары во время «черного лета» 2019-2020 годов повлияли на 553 видов пчел, обитающих на территории Австралии (это около трети от их общего количества). Наши расчеты показывают, что два редких вида опылителей нужно перевести в категорию видов, которым угрожает вымирание, а еще девять – в категорию уязвимых», – сообщили ученые.

Напомним, что масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019-го. Взять их под контроль не могли несколько месяцев, но ситуацию спасли февральские дожди. К моменту ликвидации пожары уничтожили более 12 млн гектаров леса и привели к гибели как минимум 3 млрд животных. Их признали экологической катастрофой.

Фото: pixabay.com
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