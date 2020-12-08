Ученые вновь доказали, что люди с первой группой крови менее подвержены заражению COVID-19

Исследователи провели анализ более 400 тысяч людей, которые сделали ПЦР-тест на COVID-19. Среди этого числа 7 тысяч получили положительный результат. После ученые распределили группы крови, чтобы установить, какая из них более подвержена инфицированию.Оказалось, что шансов заразиться коронавирусом меньше всего у обладателей первой группы крови.В Канаде ученые Университета Британской Колумбии провели похожее исследование, в котором были изучены 95 человек, больных COVID-19 с тяжелым состоянием.Согласно полученным данным, тяжелее всего заболевание переносят люди со второй и четвертой группами крови. У них чаще замечается почечный диализ и поражение легких. Также пациенты с названными группами лечатся от вируса значительно дольше, чем обладатели первой и третьей группы. Причина подобных особенностей пока неизвестна. Ученые продолжают заниматься исследованиями.