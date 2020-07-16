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Ученые установили, как раковые клетки обходят иммунную защиту

Американские биологи выяснили, почему дендритные клетки, в функции которых входит распознавание патогенов, порой игнорируют раковые клетки, позволяя им беспрепятственно размножаться, пишет РИА Новости.

© Xue-Yan He, Egeblad lab, CSHL
Т-киллеры (красным) проникли в опухоль

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Experimental Medicine, говорится, что основная функция дендритных клеток, важного элемента иммунной системы – местный иммунный надзор. Они обнаруживают попавшие в организм антигены и доставляют их к Т-клеткам-киллерам. Этот процесс называется презентация.

После этого организм обычно начинает вырабатывать против чужеродных потенциально опасных веществ собственные антитела. По такой же схеме должна выстраиваться и иммунная защита от раковых клеток, но этого не происходит.

Ученые из Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (CSHL) решили выяснить, почему при онкологических заболеваниях дендритные клетки не выполняют свои функции. В качестве примера был выбран рак молочной железы.

Исследователи обнаружили, что раковые клетки вырабатывают на своей поверхности белок CCR2, называемый рецептором клеточной поверхности. Рецепторы CCR2 подавляют секрецию сигнала, необходимого для перекрестного созревания дендритных клеток. Не созрев, они не могут и выполнить свою работу – доставить фрагменты раковых клеток для презентации Т-киллерам. Таким образом раковые клетки избегают обнаружения со стороны иммунной системы, что приводит к незаметному и беспрепятственному росту опухоли.

Такой механизм был полной неожиданностью для ученых. Дело в том, что белок CCR2 присутствует в самих иммунных клетках, но выполняет там совсем другую функцию. Иммунные клетки используют его, чтобы перемещаться в области воспаления.

В 2012 году лаборатория, которой руководит доцент Микала Эгеблад, руководитель данного исследования, уже показала, что блокирование CCR2 на иммунных клетках может улучшить способность лекарств проникать в опухоли, но механизм действия данного рецептора тогда биологи не выяснили.

Сейчас препараты, блокирующие CCR2, проходят клинические испытания как средство лечения рака. Результаты нового исследования позволяют понять, как раковые клетки используют CCR2 для подавления ключевых белков.

"На самом деле, до этого никто не углублялся в сам механизм блокирования CCR2, – приводятся в пресс-релизе лаборатории слова первого автора статьи Мириам Фейн. – Это открывает новые возможности для создания более эффективных лекарств и методов лечения рака".

Блокирование активности CCR2, вырабатываемого раковыми клетками, по мнению авторов, поможет организму инициировать собственный иммунный ответ и активнее бороться с опухолью.
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