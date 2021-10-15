Ученые установили, что витамин С не предотвращает заболевание, а способствует процессу выздоровления

Витамин С не является профилактикой вирусных заболеваний, однако он может ускорить процесс выздоровления. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников со ссылкой на исследования американских ученых.
По словам заслуженного врача Российской федерации, доктора медицинских наук, профессора, аллерголога Алексея Соболева, витамины не влияют на риск заражения вирусной инфекцией.
– Но в то же время снижение содержания в организме, например, витамина D будет способствовать более тяжелому течению заболевания, – заявил медик.
Он отметил, что при дефиците витамина С в организме прием этого вещества улучшит течение любой вирусной инфекции.
– Но принимать препараты с профилактической целью не стоит, – уточнил Алексей Соболев.
– Американские ученые установили, что витамин С не предотвращает болезнь, но сокращает ее течение, – дополнил слова коллеги Александр Мясников.
В заключение Алексей Соболев сообщил, что синтетические витамины усваиваются в организме только на 10 процентов, поэтому получать полезные вещества лучше из продуктов.
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