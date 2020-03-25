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  2. Ученые: теплая ванна снижает риск появления гипертонии

Ученые: теплая ванна снижает риск появления гипертонии

Ученые установили, как без особых усилий уменьшить риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Medicalxpress.



Эксперимент с участием более чем 60 тысяч человек, осуществленный в несколько этапов среди японцев в возрасте от 45 до 59 лет, продемонстрировал, что ежедневный прием теплой или в меру горячей ванны снижает риск развития гипертонии. Прием ванны в результате благоприятно сказывается на сердце и сосудах.

Так, у людей, который принимают горячую ванну каждый день, риск развития сердечных недугов снижается на 28% по сравнению с теми, кто делал это один-два раза в неделю или вовсе ограничивался душем.

Как объяснил врач Эндрю Феликс Бурден, важно не перегреть воду и не переборщить со временем принятия ванны, так как перегрев может негативно отразиться на организме.

И если у человека уже есть серьезные проблемы со здоровьем, то предварительно надо проконсультироваться у доктора.
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