Ученые: студенты, которые слушали Бетховена и Шопена во время лекции и сна, лучше сдавали тесты

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В течение длительного времени — когда студенты проходили аналогичный тест девять месяцев спустя — повышение не продлилось. Результаты упали до начального уровня, при этом все терпели неудачу, и производительность в среднем составляла менее 25% для обеих групп. Тем не менее целенаправленная реактивация памяти может помочь во время глубокого сна, когда воспоминания перемещаются из временного хранилища в одной части мозга в более постоянное хранилище в других частях, считают исследователи.Исследование, поддержанное Национальным научным фондом и проведенное Лабораторией нейробиологии и познания Бэйлора, опубликовано в журнале Neurobiology of Learning and Memory.— рассказалОн отметил, что эффекты возникали при использовании процедур "золотого стандарта": ни участники, ни экспериментаторы не знали, кто получал конкретную терапию, сон измерялся с помощью ЭЭГ в лабораторных условиях, а учебные материалы соответствовали тем, которые фактически будут использоваться в классе колледжа, в этом случае — лекция по микроэкономике для студентов.Как только технические специалисты замечали, что человек спал глубоко, они играли либо классическую музыку, либо белый шум — в зависимости от группы.По словам исследователей, выбор музыки важен., — сказал Скаллин.