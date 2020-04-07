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  2. Ученые: студенты, которые слушали Бетховена и Шопена во время лекции и сна, лучше сдавали тесты

Ученые: студенты, которые слушали Бетховена и Шопена во время лекции и сна, лучше сдавали тесты

Студенты колледжа, которые слушали классическую музыку Бетховена и Шопена во время компьютерно-интерактивной лекции по микроэкономике, а потом ночью во время сна, показали лучшие результаты на тесте на следующий день, чем сверстники, которые были на той же лекции, но вместо этого спали с белым шумом на заднем фоне. Об этом пишет Medicalxpress.

В течение длительного времени — когда студенты проходили аналогичный тест девять месяцев спустя — повышение не продлилось. Результаты упали до начального уровня, при этом все терпели неудачу, и производительность в среднем составляла менее 25% для обеих групп. Тем не менее целенаправленная реактивация памяти может помочь во время глубокого сна, когда воспоминания перемещаются из временного хранилища в одной части мозга в более постоянное хранилище в других частях, считают исследователи.

gettyimages.com

Исследование, поддержанное Национальным научным фондом и проведенное Лабораторией нейробиологии и познания Бэйлора, опубликовано в журнале Neurobiology of Learning and Memory.

"Все преподаватели хотят научить студентов интегрировать понятия, а не просто запоминать детали, но это, как известно, трудно сделать", — рассказал Майкл К. Скаллин, доктор философии, директор лаборатории сна Бэйлора и доцент кафедры психологии и неврологии. "Мы повысили производительность по вопросам интеграции на 18% на тесте на следующий день. Какой учащийся не хотел бы улучшить оценку?"

Он отметил, что эффекты возникали при использовании процедур "золотого стандарта": ни участники, ни экспериментаторы не знали, кто получал конкретную терапию, сон измерялся с помощью ЭЭГ в лабораторных условиях, а учебные материалы соответствовали тем, которые фактически будут использоваться в классе колледжа, в этом случае — лекция по микроэкономике для студентов.

Как только технические специалисты замечали, что человек спал глубоко, они играли либо классическую музыку, либо белый шум — в зависимости от группы. 

По словам исследователей, выбор музыки важен.

"Мы исключили джаз, потому что он, вероятно, заставит людей проснуться", — сказал Скаллин. — Мы исключили популярную музыку, потому что лирическая музыка мешает первоначальному изучению. Вы не можете читать слова и петь тексты песен — просто попробуйте. Мы также исключили океанские волны и музыку окружающего мира, потому что это очень легко игнорировать. Осталась классическая музыка. Композиции могут быть отличительными и, следовательно, хорошо сочетаться с учебным материалом".
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