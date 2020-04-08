Японские ученые из Университета Окаяма создали липкую титановую ленту, способную мгновенно и прочно соединять поврежденные ткани человеческого тела. Новый материал обладает гораздо большей клеящей способностью, чем известные биологические клеи, пишет ТАСС.
Для изготовления липкой титановой ленты ученые раскатали кусок титана до толщины фольги и поместили его в раствор серной и соляной кислот на 10 минут, а затем стерилизовали. При этом на поверхности ленты образовался гидрид титана, а сама поверхность стала более шероховатой. Результаты исследования были опубликованы в немецком журнале "Межфазные границы передовых материалов" (Advanced Materials Interfaces).
Сам по себе титан не обладает клеящими свойствами, но под воздействием кислот он приобретает способность соединять белки, липиды и другие органические вещества. Стоимость производства титановой ленты гораздо ниже стоимости изготовления биологических клеев. Исследования также показали, что вязкость данного материала в три раза превышает вязкость биологического клея на основе белка. Помимо этого, он более удобен в использовании, так как не прилипает к коже.
Ученые надеются, что использование созданной ими ленты получит широкое распространение в медицине для соединения поврежденных тканей. Материал может также быть использован для прочной фиксации кардиостимуляторов, микрочипов и других медицинских имплантатов внутри человеческого организма.
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Ученые создали титановую ленту для склеивания поврежденных тканей и органов
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