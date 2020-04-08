Ученые создали титановую ленту для склеивания поврежденных тканей и органов

Для изготовления липкой титановой ленты ученые раскатали кусок титана до толщины фольги и поместили его в раствор серной и соляной кислот на 10 минут, а затем стерилизовали. При этом на поверхности ленты образовался гидрид титана, а сама поверхность стала более шероховатой. Результаты исследования были опубликованы в немецком журнале "Межфазные границы передовых материалов" (Advanced Materials Interfaces).Сам по себе титан не обладает клеящими свойствами, но под воздействием кислот он приобретает способность соединять белки, липиды и другие органические вещества. Стоимость производства титановой ленты гораздо ниже стоимости изготовления биологических клеев. Исследования также показали, что вязкость данного материала в три раза превышает вязкость биологического клея на основе белка. Помимо этого, он более удобен в использовании, так как не прилипает к коже.Ученые надеются, что использование созданной ими ленты получит широкое распространение в медицине для соединения поврежденных тканей. Материал может также быть использован для прочной фиксации кардиостимуляторов, микрочипов и других медицинских имплантатов внутри человеческого организма.