Ученые создали модель расчета свойств новых материалов для смартфонов

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Первые органические светодиоды были созданы химиками и физиками еще в конце 1980-х годов, но приобретать популярность и массово использоваться в технике и промышленности они стали лишь на рубеже веков. Сейчас они применяются как для создания осветительных приборов, так и для различных компонентов электронных гаджетов. Использование OLED-технологий ограничивает недолговечность некоторых типов органических излучателей света, а также дороговизна некоторых их компонентов, при создании которых используются редкоземельные или просто дорогие металлы., – проинформировали в Томском государственном университете.Особенность формулы – учет при расчетах эффекта ангармоничности, который возникает из-за колебаний атомов с последующим выделением большого количества энергии. Именно из-за отклонений, вызываемых данным эффектом, раньше нельзя было корректно рассчитать свойства всех светящихся молекул по универсальной формуле, молекулы приходилось синтезировать и проводить эксперименты, а на их основе – создавать и описывать теорию.Знание фотофизических и фотохимических свойств молекул необходимо во многих областях физики, химии, биологии. В частности, это используется при разработке органических светодиодов для стабильных и ярких дисплеев гаджетов. Расчет времени жизни молекул в возбужденном электронном состоянии необходим в астрофизике и астрохимии, при прогнозировании эффективности лазеров и для повышения сроков жизни солнечных батарей.Работы по созданию модели выполнялись в рамках проекта РНФ "Новые электролюминесцентные материалы для создания высокоэффективных органических светодиодов (OLEDs)".