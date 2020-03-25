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Ученые создали экспресс-тест на коронавирус

Сингапурские исследователи разработали экспресс-тест на коронавирус, сообщает The Straits Times со ссылкой на Агентство по науке, технологиям и исследованиям.

pixabay.com

Подчеркивается, что благодаря тесту Cepat результат можно узнать в течение пяти минут. По словам руководителя лаборатории при агентстве профессора Джеки Ин, планируется, что лицензия на массовое использование теста будет оформлена в течение месяца. После этого тесты поступят во все медицинские учреждения страны.

Новый метод дает возможность копировать участки ДНК без температурного влияния, сообщила эксперт.

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