Ученым из Австралии впервые удалось сделать трехмерное фото COVID-19, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.
Фото: dw.com
Ранее применялись только изображения компьютерных моделей вируса. 3D-снимок получился благодаря мгновенно замороженной пробе и был сделан фирмой Nanographics, дочерней компанией Технического университета Вены.
Ученые использовали данные своих коллег из университета Цинхуа в Пекине. Китайским специалистам удалось выделить из проб неповрежденные частицы SARS-CoV-2, отсканировать их и сохранить в цифровом виде. Они постарались сделать это так, чтобы структура спайковых белков в образце вируса осталась неизменной.
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Ученые сделали первое 3D-фото коронавируса SARS-CoV-2
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