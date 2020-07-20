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Ученые считают, что изменение климата приводит к нашествию саранчи

Быстрое распространение саранчи в ряде стран Африки обусловлено в том числе изменением климата вследствие деятельности человека. К такому выводу пришли специалисты восточноафриканского Центра климатического прогнозирования (ICPAC), тесно сотрудничающего со Всемирной метеорологической организацией (ВМО), пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

Как пояснила женевская штаб-квартира ВМО, "хотя пустынная саранча известна с библейских времен, недавние интенсивные нашествия могут быть связаны с антропогенным изменением климата и возросшей частотой экстремальных погодных явлений". Согласно выводам ученых ICPAC, "климатические изменения, такие как повышение температуры, ливни в пустынных районах и сильные ветры, имеющие отношение к тропическим циклонам, обеспечивают новую среду для размножения, развития и миграции вредителей". По мнению экспертов, "глобальное потепление сыграло роль в создании условий" для резкого количественного роста и выживания саранчи.

В статье, опубликованной в научном журнале Nature Climate Change, специалисты ICPAC обратили внимание на потепление Индийского океана, а также интенсивные тропические циклоны в регионе, сильные ливни и наводнения как важные факторы нынешнего обширного распространения вредителей. По мнению ученых, недавние "вспышки саранчи" можно считать следствием "не только изменения температуры, но и увеличения экстремальных и непредсказуемых [природных] явлений".

В ВМО напоминают, что первая волна нашествия саранчи в конце прошлого года привела к уничтожению сельскохозяйственных растений в Эфиопии на 70 тыс. га. В целом в Эфиопии с декабря по март насекомые нанесли ущерб 114 тыс. га кукурузы, 41 тыс. га пшеницы и 36 тыс. га сорго.

За последние несколько недель сообщения о присутствии саранчи поступили из северных районов Кении, с востока и северо-востока Эфиопии. Это означает, подчеркивают ученые, что несмотря на меры по борьбе с саранчой, численность этих насекомых растет. В Уганде, на юге и востоке Судана, востоке Эфиопии и в северной части Сомали сформировались весьма благоприятные для размножения насекомых условия.

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в опубликованном недавно докладе пришли к выводу, что ввиду распространения саранчи на севере Сомали можно ожидать ее миграции в районы летнего размножения в Индии и Пакистане.

Нынешний резкий количественный рост пустынной саранчи начался с Йемена, где в минувшем году возникли благоприятные условия для ее быстрого размножения. Из Йемена прожорливые орды устремились минувшей весной в Африку и на Индостан. Перелетев Красное море, вредители нагрянули в восточные районы Эфиопии и северо-запад Сомали, а оттуда совершили нашествие на Кению, Уганду, юго-восток Южного Судана и юго-запад Эфиопии.

В свою очередь направившиеся из Йемена на восток полчища насекомых через Саудовскую Аравию и южный Ирак добрались до Ирана. Затронут и Пакистан. В Индии нашествие саранчи стало в этом году самым крупным за 26 лет, ожидается вторая волна.
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