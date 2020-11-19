Ученые считают, что домашние коты могут заразиться коронавирусом

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Таким образом, эти животные могут становится переносчиками вируса. Причем это касается всех кошек, в том числе тигров и львов. Но для людей, конечно, важнее тот момент, что переносчиками вируса могут быть их домашние питомцы.У кошек симптомы не проявляются, но вирус распространяется через носовую, ротовую и ректальную полости в течение двух дней.Но в исследовании не сказано о том, что они могут заразить человека. Чтобы доказать это, необходимы дополнительные исследования. А вот со свиньями, вероятнее всего, ситуация иная. Исследование показало, что свиньи вряд ли могут переносить возбудителей SARS-CoV-2. Но, как и в случае с кошками, требуются и другие эксперименты.