Ученые реконструировали густые леса Южного полюса Земли времен динозавров

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, — пояснила Тина ван де Флирдт, профессор Университетского колледжа Лондона и один из авторов работы.В мезозойскую эру температура на Земле была значительно выше, чем сейчас, а климат был более мягким и однообразным из-за высокой концентрации углекислого газа в атмосфере (она была больше современной в 2,5 раза). Благодаря этому, как давно выяснили ученые, на территории заполярья обитали динозавры и другие рептилии, а Арктика и Антарктида были покрыты различными типами лесов.Как именно выглядела флора и фауна заполярья конца мезозойской эры, ученые не знали, так как до настоящего времени никто не мог найти следов "окаменевших лесов" той эпохи, а также достаточно больших залежей отпечатков листьев и стволов арктической и антарктической растительности. Британские и немецкие палеонтологи заполнили этот пробел в научных знаниях во время раскопок на берегах моря Амудсена, у подножия ледников Туэйтса и Пайн-Айлэнд.Сейчас эта точка находится на дне моря, однако в середине мелового периода через нее проходил разлом, который отделил Антарктиду от Зеландии — гипотетического древнего континента, единственным следом которого сегодня остается Новая Зеландия. До этого события этот регион Антарктики находился на 81 градусе южной широты, в 900 километрах от Южного полюса времен конца мезозойской эры.Анализируя породы, извлеченные со дна океана, ван де Флирдт и ее коллеги заметили в некоторых образцах структуры, очень похожие на разветвленные корни деревьев или кустарников. Ученые детально проанализировали их и нашли не только корни растений, но и их листья, семена, пыльцу и другие остатки, часть из которых сохранилась фактически на клеточном уровне.Благодаря этому палеонтологи впервые в истории получили возможность реконструировать облик и климат антарктических лесов. Для этого специалисты изучили то, в каких условиях живут современные потомки этой растительности, в том числе типичные для них температуры и экосистемы.Их расчеты показали, что на территории южного полюса Земли и на прилегающих к нему участках Антарктиды росли так называемые умеренные дождевые леса, аналоги которых сегодня можно встретить на Тасмании, в Ирландии, а также на западе Канады и северо-западе США.Они представляют собой особенно густой лесной покров, который почти не пропускает через себя свет Солнца и отличается высоким уровнем влажности и видового разнообразия. В целом они очень похожи на тропические дождевые леса с поправкой на различия в видовом составе флоры и фауны и климат.В случае с Антарктикой эры динозавров существование этих лесов означает, что в то время климат приполярных областей Земли был необычайно теплым. В частности, средние температуры воздуха не могли опускаться ниже отметки в 12 °С, что значительно выше, чем типичные значения для Центральной и Северной Европы сейчас.По мнению палеонтологов, их открытие говорит о том, что полярные шапки в то время в принципе отсутствовали, а Антарктида была "зеленым континентом", который был полностью покрыт густой растительностью. Это, в свою очередь, было возможным только в том случае, если концентрация СОв атмосфере Земли была не в три, а в четыре раза выше, чем сегодня, заключают ученые.