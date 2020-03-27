Ученые рекомендуют заранее позаботиться о защите сельхозкультур от болезней и вредителей

Теплые погодные условия будут способствовать более интенсивному по сравнению с предыдущими годами развитию болезней на озимых зерновых культурах, сообщил заместитель директора Института защиты растений НАН Беларуси Александр Жуковский во время пресс-коференции в Национальном пресс-центре.





— Теплая зима способствовала сохранению на озимых зерновых культурах инфекционного потенциала различных возбудителей болезней, в том числе мучнистой росы, септориоза, на ржи встречается ржавчина. Прогнозируем, что в этом году болезни при благоприятных погодных условиях будут интенсивнее развиваться, поэтому в хозяйствах необходимо предусмотреть фунгицидные обработки, — отметил Александр Жуковский.

При проведении первых защитных мероприятий ученый рекомендует ориентироваться на температурный фактор:

— Применять фунгициды и инсектициды необходимо при температуре воздуха не ниже плюс 8 °С, которая на среднесуточном уровне сохраняется в течение 4—5 суток. В таких условиях растения полностью возобновляют вегетацию, способны «поглотить» препарат, он будет эффективно работать.

Перезимовали не только инфекционные болезни, но и вредители сельскохозяйственных растений.

— Первые вредители, которые могут появиться, а они появятся обязательно, — скрытнохоботник рапсовый и капустный. Насекомые могут заселять посевы рапса при температуре плюс 8—10 °С. Первые инсектицидные обработки стоит проводить, если она удерживается на протяжении 3—5 суток, — добавил Александр Жуковский.