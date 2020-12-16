Ученые развеяли популярный миф о COVID-19

Исследователи из Тель-Авивского университета опровергли заблуждение об одном из вероятных симптомов коронавируса, пишет Lenta.ru.
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Речь о потере слуха – ученые опровергли утверждение о том, что это может быть одним из последствий новой инфекции. По их словам, COVID-19 способен вызвать потерю обоняния, но на слух это не распространяется.
Впрочем, специалисты уверены, что ухудшение слуха может оказаться временным симптомом заболевания, пишет РИА Новости. Это обусловливается индивидуальными особенностями протекания болезни.
Фото: pixabay.com
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