Ученые разработали самую точную 3D-модель коронавируса – видео

При создании модели исследователи университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии использовали снимки, которые были сделаны при помощи микроскопа, и базы данных белков, пишет РИА Новости.
Видео: KAUST Discovery
Получившаяся модель, как говорят ученые, показывает современную структуру коронавируса на атомном уровне. По их словам, это поможет изучить ранее неизвестные аспекты COVID-19 и ускорить создание лекарств.
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