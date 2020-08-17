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Ученые разработали новый метод лечения рассеянного склероза

Искусственное снижение концентрации в крови белка рилин предупреждает развитие рассеянного склероза. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета на основании исследования, результаты которого публикует медицинский журнал Science Translational Medicine, издаваемый Американской ассоциацией содействия науке.


В поисках новых методов лечения данного дегенеративного заболевания ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах с искусственно воспроизведенным рассеянным склерозом. Как показали результаты работы, уменьшение содержания в крови белка, вырабатываемого клетками печени, явно приводило к снижению интенсивности симптомов рассеянного склероза и способствовало выздоровлению подопытных животных, пишет ТАСС.

В работе ученые ссылаются на собственные исследования, начатые в 1997 году, когда в лабораторных условиях был выделен белок под названием рилин, отвечающий за естественное развитие мозга и формирование связей между нервными клетками по мере его роста.

Вместе с тем уже тогда исследователи обратили внимание на то, что при большем, чем необходимо организму, количестве данный белок начинает негативно воздействовать на нервные окончания в кровеносных сосудах, что способствует быстрому развитию атеросклероза.

Столь необычный эффект излишнего белка, по оценке руководителя Центра трансляционных исследований нейродегенерации Техасского университета доктора медицинских наук Йоахима Герца, привел ученых к заключению, что его искусственное снижение предупреждает развитие склероза. Как установили исследователи, рилин регулирует выработку отвечающих за адгезию (от лат. adhaesio – "прилипание") на стенках кровеносных сосудов молекул, которые захватывают моноциты (лейкоциты, отвечающие за неспецифическую защиту организма. – Прим. ТАСС), не давая им оказывать противовоспалительный эффект.

При снижении концентрации рилина снизился уровень адгезии и уменьшился захват моноцитов, что привело к затуханию воспалительных процессов, отмечается в исследовании.

Концентрация рилина в крови людей, страдающих рассеянным склерозом, четко коррелировала с фазой течения болезни. При обострении заболевания наблюдалось повышение рилина и наоборот. Таким образом, как установили исследователи, искусственное снижение рилина может стать новым методом лечения этой болезни.

Между тем Герц и его коллеги, включая доктора философии, преподавателя кафедры молекулярной генетики Техасского университета Лорана Кальвье, уверены, что данную методику можно распространить и на лечение других нейродегенеративных заболеваний.

"Лечение рассеянного склероза с помощью уменьшения концентрации рилина – это начало пути, новая стратегия", – убежден Герц. По его словам, сейчас у медиков имеется арсенал медикаментов против рассеянного склероза, но многие из них обладают негативным побочным эффектом.

"При дальнейших наработках мы можем применить новый метод при лечении псориаза, болезни Крона (хроническое поражение всех слоев кишечника. – Прим. ТАСС), ревматоидного артрита и других иммунных воспалительных заболеваний, – считает ученый. – Сейчас мы тестируем этот метод на лабораторных животных, а затем перейдем к клиническим испытаниям на людях".

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, число жертв рассеянного склероза сейчас составляет около 2,3 млн человек, а полноценных лекарств, способных полностью подавить его, пока не существует. Над решением этой проблемы, а также раскрытием механизмов развития рассеянного склероза работают тысячи ученых в разных странах.
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