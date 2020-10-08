Технология позволяет делать имплантаты также из рисовой шелухи и других отходов сельского хозяйства, пишет ТАСС.
Имплантаты из биоразлагаемых материалов ученые разрабатывают для улучшения качества лечения и здоровья пациентов, которым понадобилась искусственная поддержка костей. Дело в том, что металлические или полимерные конструкции, оставаясь внутри организма на всю жизнь, могут вызывать воспаления. А биологические имплантаты постепенно замещаются хрящами, мускулами, другими живыми тканями и даже самой костью.
Российские ученые выяснили, что пригодные для создания имплантатов минералы можно производить из биологических отходов. А именно – обработать шелуху кислотами и щелочами, извлечь из нее двуокись кремния, а потом перемешать полученный материал с яичной скорлупой и сжечь при высоких температурах. Свойства полученных минералов проверили на стволовых клетках мышей.
– Мы предложили простой метод извлечения чистого диоксида кремния из рисовой шелухи. В процессе испытаний мы показали, что полученный таким способом материал не ухудшает жизнеспособность контактирующих с ним клеток, – прокомментировал работу один из авторов статьи, доцент НИТУ «МИСиС» Федор Сенатов.
В дальнейшем ученые планируют разработать технологии печати протезов на основе полученных ими материалов.
Фото: pixabay.com
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Ученые разработали имплантаты костей из яичной скорлупы
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