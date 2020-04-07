Ученые разгадали тайну «красного веера» в небе над Японией

Северное сияние. Фото:

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Согласно летописям красный знак в форме «фазанова хвоста» появился в небе над Страной восходящего солнца 30 декабря 620 года. Тогда это явление восприняли как дурной знак. Современные ученые, изучая это событие, предполагали, что феномен мог возникнуть из-за северного сияния или кометы.Группа японских исследователей решила сравнить историческое описание необычного явления с современными знаниями о северном сиянии. Они обратили внимание, что существуют и более поздние данные наблюдений за северными сияниями, которые появлялись над Японией и были похожи на красный веер.Исследователи составили карту магнитного поля Земли в том виде, в котором она была более 1400 лет назад. На тот момент Япония находилась на широте около 33 градусов, вместо нынешних 25. «Фазанов хвост» в 620 году простирался в небе на десять градусов и находился в зоне, которая могла быть под воздействием мощной магнитной бури — именно при таком условии, согласно данным последних наблюдений, северное сияние приобретает такую форму.