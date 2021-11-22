Ученые рассказали, употребление каких напитков пагубно действует на мозг

Определенный вид напитков может ухудшить память, полагают ученые из медицинской школы при Бостонском университете, пишет rg.ru.
По заявлениям специалистов, в ближайшие 30 лет количество людей, страдающих деменцией, может существенно возрасти, и одна из причин этого – употребление сладких напитков. К такому выводу ученые пришли на основе исследования, в котором приняли участие более четырех тысяч человек. В ходе эксперимента добровольцы проходили тесты на память и когнитивные функции и рассказывали, сколько сладких напитков они выпивают. Оказалось, что один-два стакана подобных напитков в день могут состарить мозг на 5,8 года. Больше – на 11 лет. Также наблюдались уменьшения объемов мозга у участников, которые регулярно пили сладкие напитки, у них ухудшилась память. У тех же, кто не включал сладкие напитки в свой рацион, подобных изменений не наблюдалось.
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