Антитела к COVID-19 могут сохраняться в организме переболевшего до пяти месяцев. К таким выводам пришли специалисты из американского медцентра "Маунт Синай" (штат Нью-Йорк) в исследовании, которое опубликовал журнал Science. Но это происходит лишь в том случае, если пациент перенес коронавирус нового типа в легкой или умеренной форме.
Сообщается, что в исследовании поучаствовали свыше 30 тысяч человек.
ТАСС напоминает, что основная функция гуморального (антительного) иммунитета – это защита от внедрения, размнoжения и распрoстранения в организме генетически чужероднoго материала (бактерий, вирусов и так далее). Во время болезни формируется еще и клетoчный иммунитет, в кoтором антитела не участвуют.
Фото: pixabay.com
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Ученые рассказали, сколько могут сохраняться антитела к коронавирусу
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