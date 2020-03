Ученые рассказали, как долго коронавирус живет на разных поверхностях

Коронавирус нового типа держится на различных поверхностях не более 72 часов. Такой вывод содержится в докладе британских ученых, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.





Исследователи изучили поведение вируса SARS-CoV-2 и его предшественника, а также их распространение в различных условиях. Как оказалось, оба вируса действуют по одной схеме. Они дольше держатся на пластике и нержавеющей стали, а на меди и картоне гораздо меньше. В воздухе вирус живет до трех часов, что подтверждает опасность заражения коронавирусом воздушно-капельным путем.

По последним данным, всего в мире зафиксировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами пандемии стали более восьми тысяч человек.