Ученые рассказали об опасности легкого течения COVID-19

Специалисты установили, что у некоторых пациентов, перенесших COVID-19, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоиммунных заболеваний, в частности красной волчанки.Ученые пришли к выводу, что даже легкое течение коронавируса в ряде случаев приводит к формированию долгого иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.