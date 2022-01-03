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Ученые рассказали об опасности легкого течения COVID-19

Легкое или бессимптомное течение коронавирусной инфекции у невакцинированных не гарантирует отсутствие последствий перенесенного заболевания для организма. На это обратили внимание ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США. Результаты исследования размещены в Journal of Translational Medicine, пишет РИА Новости.


Специалисты установили, что у некоторых пациентов, перенесших COVID-19, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоиммунных заболеваний, в частности красной волчанки.

Ученые пришли к выводу, что даже легкое течение коронавируса в ряде случаев приводит к формированию долгого иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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