Ученые рассказали об опасности легкого течения COVID-19

Легкое или бессимптомное течение коронавирусной инфекции у невакцинированных не гарантирует отсутствие последствий перенесенного заболевания для организма. На это обратили внимание ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США. Результаты исследования размещены в Journal of Translational Medicine, пишет РИА Новости.
Специалисты установили, что у некоторых пациентов, перенесших COVID-19, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоиммунных заболеваний, в частности красной волчанки.
Ученые пришли к выводу, что даже легкое течение коронавируса в ряде случаев приводит к формированию долгого иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.