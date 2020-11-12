Ученые рассказали, на какую опасную болезнь может указывать потливость

Оказывается, чрезмерное потоотделение без причин может предвещать болезнь Паркинсона, пишет РИА Новости.
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Как уточняет Express, симптом поначалу можно и не заметить, так что есть опасность пропустить неочевидный признак опасного заболевания.
Эксперты говорят, что чрезмерная потливость обычно затрагивает верхнюю половину тела. Поэтому специалисты предостерегают: если заметите у себя такой симптом, обратитесь к врачу.
Для справки напомним: болезнь Паркинсона представляет собой дегенеративное заболевание нервной системы. Развивается оно медленно, но приносит с собой ряд неприятных последствий. Например, двигательные нарушения и ригидность мышц.
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