Американские исследователи выяснили, какие из заразившихся COVID-19 людей являются суперраспространителями вируса, передает РИА Новости.
Изучив данные о почти двух сотнях пациентов с коронавирусом, американские специалисты выяснили, что количество частиц вируса, выдаваемое зараженными при выдохе разнится в зависимости от ряда факторов. На это влияют возраст, индекс массы тела. Разница также видна при изучении показателей людей с разными стадиями заболевания.
Исследователи выяснили, что больше всего COVID-19 распространяют пациенты старшего возраста, которые имеют избыточный вес. Также специалисты подчеркнули, что количество капель аэрозоля, содержащего вирус, увеличивалось по мере прогрессирования инфекции. Пикового уровня оно достигало через неделю после заражения.
Фото: pixabay.com
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Ученые рассказали, кто является суперраспространителем коронавируса
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