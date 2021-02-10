Ученые из США и Франции построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году. Они спрогнозировали, что следующая волна заражений будет нарастать к началу лета. Об этом сообщает РИА Новости.
Новый всплеск заражений коронавирусом исследователи связали с развитием мутировавших штаммов SARS-CoV-2. Во всех сценариях развития пандемии в будущем, уверены ученые, именно новые варианты инфекции станут доминирующими.
Эксперты отметили, что главными факторами, которые позволят снизить смертность по время новой волны пандемии, станут быстрая вакцинация населения и раннее введение режима изоляции. Важно и то, как вакцины будут действовать против новых штаммов.
«Высокая эффективность вакцин против новых более заразных вариантов и, в частности, их способность блокировать продолжающуюся передачу, а не просто предотвращать симптомы, потенциально могут исключить тысячи инфекций и спасти сотни жизней», – подчеркнули ученые.
Фото: pixabay.com
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Ученые рассказали, когда ждать следующую волну пандемии коронавируса
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