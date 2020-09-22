Ученые рассказали, какую опасность для беременных несет дефицит витамина Е

Отсутствие этого витамина в организме будущей мамы в достаточных количествах может привести к патологиям плода, пишет РИА Новости.
Американские ученые провели эксперименты на рыбках данио и выяснили, что у если у эмбрионов наблюдался дефицит витамина Е, то у них выявлялась деформация мозга и нервной системы. Так как этот вид рыбок схож с людьми на молекулярном, генетическом и клеточном уровнях, связанные с ним открытия можно применять и в отношении человека, уточняет журнал Scientific Reports.
Исследования показали, что для нормального развития плода нужен только один из компонентов витамина Е – альфа-токоферол. Он содержится в растительном масле, оливках, семечках, орехах и авокадо.
Фото: pixabay.com
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