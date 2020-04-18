Ученые рассказали, как предотвратить некоторые виды рака

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Ученые провели метаанализ 113 исследований о разных типах онкологических заболеваний. В выборку вошли работы о болезнях пищевода, желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника. Также исследовались опухоли головы и шеи.Выяснилось, что регулярный прием одной-двух таблеток аспирина в неделю связан со снижением риска развития этих типов рака. Так, вероятность рака кишечника снижается на 27 процентов, опухоли желудка — на 36 процентов, пищевода — на 33 процента, поджелудочной железы — на 22 процента.Работа показала, что вероятность растет в зависимости от дозы аспирина, однако авторы призывают относиться к их выводам с осторожностью, потому что они основаны на относительно небольшом массиве данных.Кроме того, исследователи напоминают, что препарат разжижает кровь, и это может вызвать внутренние кровотечения и привести к повреждениям органов. Поэтому подобрать правильную дозу может только врач.