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Ученые рассказали, как предотвратить некоторые виды рака

Итальянские ученые подтвердили выводы о том, что прием аспирина полезен для профилактики опухолей органов пищеварительной системы, в том числе тех, которые трудно поддаются лечению, пишет РИА Новости.

© Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCAD

Ученые провели метаанализ 113 исследований о разных типах онкологических заболеваний. В выборку вошли работы о болезнях пищевода, желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника. Также исследовались опухоли головы и шеи.

Выяснилось, что регулярный прием одной-двух таблеток аспирина в неделю связан со снижением риска развития этих типов рака. Так, вероятность рака кишечника снижается на 27 процентов, опухоли желудка — на 36 процентов, пищевода — на 33 процента, поджелудочной железы — на 22 процента.

Работа показала, что вероятность растет в зависимости от дозы аспирина, однако авторы призывают относиться к их выводам с осторожностью, потому что они основаны на относительно небольшом массиве данных.

Кроме того, исследователи напоминают, что препарат разжижает кровь, и это может вызвать внутренние кровотечения и привести к повреждениям органов. Поэтому подобрать правильную дозу может только врач.
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