Цвет глаз может рассказать, к каким заболеваниям есть предрасположенность у человека. Об этом рассказали ученые из Медицинской школы при Университете Колорадо, пишет Lenta.ru.
Специалисты провели исследование, в результате которого установили, что обладатели темно-карих и черных глаз часто имеют проблемы с кровью, дыханием и обменом веществ. Однако они меньше рискуют заболеть раком кожи или глаз, так как их глаза защищены от ультрафиолетовых лучей. Также такие люди обладают низким болевым порогом.
Обладатели зеленого цвета глаз, наоборот, имеют высокий болевой порог и менее подвержены приступам депрессии. У людей с голубыми глазами повышена чувствительность к ультрафиолету, у них могут развиться проблемы с алкоголем.
Фото: pixabay.com
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Ученые рассказали, как по цвету глаз определить предрасположенность к различным болезням
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