Ученые рассказали, чем смертельно опасен рис

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment.

Употребление риса связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые Манчестерского и Салфордского университетов, проанализировав данные жителей Англии и Уэльса.

Выяснилось, что четверть любителей этого продукта, имеющих проблемы со здоровьем, подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате моделирования исследователи узнали, что повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около шести процентов.

Как отмечают специалисты, рис может накапливать в себе мышьяк, который затем попадает в человеческий организм. По их оценкам, длительное употребление этого элемента даже в небольших дозах опасно для сердца и сосудов и связано с тысячами преждевременных смертей каждый год.

Для того, чтобы снизить риск заболеваний, специалисты посоветовали любителям этого продукта разнообразить свой рацион другими крупами, а также выбирать разные виды риса — например, басмати или шлифованный рис.