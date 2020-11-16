Специалисты узнали, чем полезны соки растений и зеленый чай в борьбе с коронавирусом и гриппом, сообщает ТАСС.
Ученые из Ульмского университета (Германия) выяснили: сок черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай могут быть полезны в подавлении коронавируса нового типа и гриппа.
Был проведен эксперимент. После пяти минут обработки ротовой полости соком черноплодной рябины активность коронавируса снижалась на 96%, а гриппа – на 99%. При воздействии чаем и гранатовым соком активность коронавируса уменьшалась на 80%.
По мнению ученых, респираторные вирусы изначально скапливаются в области носоглотки, где впоследствии усиливаются и распространяются по всему организму. Но если их подавлять на начальной стадии, можно смягчить симптомы упомянутых заболеваний, создать препятствие для распространения вируса по дыхательным путям, снизить возможность передачи заболевания от человека к человеку.
– Мы выяснили, что сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), граната (Punica granatum), а также зеленый чай (Camellia sinensis) обладают противовирусными свойствами в отношении коронавируса и гриппа, а промывание такими жидкостями может снизить вирусную нагрузку на ротовую полость, – обозначили ученые.
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Ученые рассказали, чем полезны соки растений и зеленый чай в подавлении COVID-19 и гриппа
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